Der Radsportverband plant eine neue Serie

Der Radsport kommt wieder in die Gänge! Bereits am Sonntag steigt in Villach - initiiert von den Landesverbänden der Steiermark und Kärnten - mit einem Nachwuchsrennen das erste offizielle Radrennen seit dem Lockdown. Hinter den Kulissen wird außerdem eifrig gewerkt: So soll ab Juli - als Ersatz für die abgesagte Radliga - eine neue Zeitfahr-Serie quer durch Österreich starten. Auch ein Stopp in der Steiermark ist geplant. Wenig Licht gibt es dafür aktuell für das Altstadtkriterium in Graz - und auch der Eliminator-Weltcup wurde bereits abgesagt...