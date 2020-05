Serie A will mit vier Nachtragspartien starten

So soll Atalanta Bergamo gegen Sassuolo antreten und Inter Mailand gegen Sampdoria Genua spielen. Norditalien war zunächst besonders schwer von der Pandemie betroffen. Insgesamt sind noch zwölf Runden zu absolvieren, ab dem 22. Juni - einem Montag - soll dann die erste komplette Runde mit allen Klubs stattfinden. Den kompletten Spielplan will die Liga in den kommenden Tagen bekannt geben.