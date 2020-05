ORF neu: Payer mit Visier, Mählich vor „Spidercam“

Überhaupt war Abstand das Gebot der Stunde - auch als Andi Felber vor Anpfiff Salzburg-Trainer Jesse Marsch interviewte. Marsch antwortete in einen auf einem Ständer fixierten Mikrofon, um dem ORF-Reporter nicht zu nahe zu kommen. Gleich direkt in die Kamera, also ohne Reporter gegenüber, sprach Lustenau-Trainer Roman Mählich. Via „Spidercam“ beantwortete er mit Rainer Pariaseks Fragen aus dem Studio.