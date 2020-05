Bankomat-Sprengung in Tirol als Justizkrimi

Am 14. August um 3.39 Uhr flog der Bankomat im Gewerbegebiet in die Luft. Die Beute betrug 104.000 Euro, der Tatort bot ein Bild der Verwüstung. Um 4.48 Uhr geriet ein italienischer Audi A6 mit dem Angeklagten und einem rumänischen Beifahrer bei Patsch in eine Polizeikontrolle. Beide wirkten locker und entspannt. „Ich leuchtete in den Kofferraum und auf die Rückbank, sah aber nichts Verdächtiges und wir ließen den Pkw fahren“, schilderte eine Beamtin als Zeugin. Namen und Fahrzeug wurden aber notiert. Im Zuge akribischer Ermittlungen zeigte man dann Personen im Tatort-Umkreis Bilder - auch von diesen Männern.