Bankomat gesprengt: Von den Tätern fehlt jede Spur

Die Serie von Bankomat-Sprengungen geht weiter! In der Nacht auf Mittwoch jagten Ganoven einen Geldautomaten am Freigelände eines Einkaufsparks in Vomp in die Luft. Trotz sofortiger Alarmfahndung konnten die Täter mit Bargeld in noch unbekannter Höhe untertauchen. Zusammenhänge mit anderen Anschlägen werden geprüft.