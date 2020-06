Suzi Quatro: Ewige Schlüsselfigur im Rock-Business

Rock-Pionierin

„Vor mir gab es in dem Business keine Frau, die Erfolg hatte. Egal, ob als Bassistin, Sängerin oder allgemein als Rockmusikerin. Der Grund für meinen Erfolg war, dass ich nie bewusst feministisch dachte, sondern mich einfach nur als Musikerin sah. Mein größter Erfolg überhaupt in meiner Karriere war, dass ich den Weg für Frauen in der Rockmusik bereitet habe - und das, ohne bewusst eine weibliche Musikerin zu sein.“ Über die Ansichten des Feminismus der damaligen Zeit lässt sich gut diskutieren, nicht aber über die Präsenz, mit der Quatro die Rockszene in den 70er-Jahren nachhaltig veränderte. Wie für alle Pionierinnen war auch der Weg für Quatro nicht einfach. In einer männerdominierten, von Machismen durchzogenen Szene der Eitelkeiten kämpfte sie wie eine Bärin für Erfolg und Anerkennung. Gute Songs, Ehrlichkeit und Beharrlichkeit führten sie schrittweise an die Spitze.