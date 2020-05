Rezept der Woche: Die volle Gurken-Power

Zutaten und Zubereitung:

Sandwich: Toastbrot, Rinde abschneiden, Ziegenfrischkäse als unterster Belag, Gurke in Scheiben geschnitten, gekochte kleine Garnelen, mariniert in süßem Senf (Weißwurstsenf) ,scharfem Senf (Dijon) und Sauerrahm/Joghurt.

Dazu frische Kräuter, am besten passt Dille.