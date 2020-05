„Bestraft gehören eigentlich die Verordnungen“

Der nächtliche Lokalbesuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen inklusive Missachtung der verordneten Corona-Sperrstunde hat für viel Aufregung in Österreich gesorgt. Dem Betreiber des Nobelrestaurants in der Wiener Innenstadt blüht eine Strafe. Diese will Van der Bellen auf jeden Fall übernehmen. Für den über den Ibiza-Skandal gestolperten ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat der Präsident mit seiner Entschuldigung „vollkommen korrekt gehandelt“, diese sei zu respektieren. Bestraft gehörten eher die Regierungsverordnungen und nicht der Wirt, so Strache in einer Pressekonferenz am Donnerstag.