Debatte um die Alternativen zu den Tierversuchen

JKU will strengere Kriterien anlegen

Allerdings beteuert die JKU, an ihre Tierversuche, sobald sie konkret werden, strengere Kriterien als die des Tierversuchsgesetzes anzulegen. Am Freitag ab 14 Uhr geht es im Youtube-Kanal der JKU in der von Rektor Lukas gestarteten Debatte um das Potential der Tierversuchs-Alternativen. Univ.-Prof. Dr. Bruno Podesser vom Biomedizinischen Zentrum an der Med-Uni Wien sagte im Vorfeld zur „Krone: „Bis auf weiteres wird es keinen vollständigen Ersatz von Tierversuchen in der Medizin und der biomedizinischen Forschung geben. Das ist auch EU-Meinung.“