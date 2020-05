Frankreich stoppt Einsatz von Hydroxychloroquin

In den vergangenen Wochen hat wohl kaum ein Medikament für mehr Debatten gesorgt als das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin. Frankreich hat jetzt den Einsatz des umstrittenen Medikaments gegen das Coronavirus untersagt. Der Wirkstoff darf bei neu an Covid-19 Erkrankten nicht mehr genutzt werden, wie aus einer am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.