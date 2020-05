NHL will Saison gleich mit Play-off fortsetzen

Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL will bei einer Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison direkt in die Play-offs einsteigen, dafür aber mehr Mannschaften als üblich zulassen. Diesen Plan gab Liga-Boss Gary Bettman am Dienstag in einer Videostellungnahme bekannt. Demnach sollen 24 statt wie üblich 16 Mannschaften in der Final-Serie um den Stanley Cup spielen.