138 Jahre alter Mammutbaum von Blitz „geköpft“

„Unwetter ist so plötzlich gekommen“

Ein Blitz schlug in den Mammutbaum im idyllischen Kurpark ein. 60 Meter war er hoch, nun nur noch etwa die Hälfte. Bis zu 150 Meter weit flogen Trümmer und Äste. „Ich bin dem Herrgott dankbar, dass niemand verletzt wurde. Normalerweise spielt es sich in Bad Gleichberg zu dieser Jahreszeit ab: Schüler, Studenten, Kurgäste“, so Bürgermeisterin Christine Siegel. „Das Unwetter ist ja auch so plötzlich gekommen.“ Am Baum war zwar auch ein Blitzschutz installiert. Dieser wurde jedoch in zwei Teile gerissen ...