Unwetter und Gewitter: Feuerwehren im Großeinsatz

Im gesamten Oberland bis ins Mürztal und nach Bruck hinunter gab es Samstagnachmittag und auch in den Abendstunden starke Unwetter mit Sturmböen und Strakregen. Auch in der Landeshauptstadt Graz waren die Ausläufer der Front zu spüren. Dann zog die Gewitterzelle weiter in Richtung Wien.