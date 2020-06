Reinhard Mey blickt zurück und lächelt

Ursprünglich und schlicht

„Ein Jahr und ein Leben lang“ habe er an diesen Liedern gearbeitet - und sie gleich zweimal auf CDs gebracht, berichtet Mey auf seiner Webseite. Neben den aufwendigen Studioaufnahmen liegt der Neuproduktion eine zweite CD bei, die er „Skizzenbuch“ nennt. Es sind die Entwürfe zu den 16 Songs, aufgenommen in der Dichterstube, „unplugged“ zur Gitarre. In dem Zimmer sei ihm der Gedanke gekommen, die Lieder auch einmal in dieser ursprünglichen, schlichten Form zu teilen. In limitierter Edition erscheint außerdem ein Buch mit Fotos aus Meys Privatarchiv.