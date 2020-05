Armstrong „weiß nicht, ob Krebs vom Doping kam!“

In dem Ausschnitt, den der Sender ESPN auf Twitter veröffentlichte, sagte der US-Amerikaner noch: „Die Saison 1996 war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Wachstumshormon genommen habe.“ Im Oktober 1996 wurde bei Lance Armstrong Hodenkrebs diagnostiziert, er hatte Metastasen im Gehirn und in der Lunge. Seine Überlebenschance war gering.