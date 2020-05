Von 50 Kindern fehlt schulisch jede Spur

„Ein Teil kommt sicher zurück“

Hier ist die in Krisenzeiten so wichtige Schulsozialarbeit angesiedelt. Aktuell sind es 50 Schülerinnen und Schüler, die nicht erreichbar sind. „Ein Teil kommt sicher wieder zurück“, sagt Sansone und betont, dass sämtliche weiteren Unterstützungssysteme wie Kinderschutzzentren etc. aufrecht gewesen seien. Das Kindeswohl sei nicht gefährdet.