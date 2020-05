Unbekannter lockerte Schrauben von Autoreifen

Der 29-jährige Mann aus Fließ hatte seinen Pkw zuvor auf einem Parkplatz in Nassereith abgestellt. Mit seiner Freundin und den gemeinsamen Kindern verbrachte der Oberländer an einem nahegelegenen See den Nachmittag beim Fischen. „Gegen 17.30 Uhr wurde auf der Autobahn ein leichtes Klappern am Fahrzeug bemerkt“, heißt es seitens der Polizei. In einer Werkstatt wurde festgestellt, dass die Schrauben der Vorderräder gelockert waren. Durch die Sabotage wurden die Felgen des Pkw beschädigt. Weitere Folgen blieben zum Glück aus.