Laudamotion: Protest gegen Gewerkschaft

Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Gewerkschaft und der Laudamotion in der Vorwoche und der Ankündigung der Ryanair-Tochter, die Wiener Niederlassung Ende Mai zu schließen, stehen Hunderte Angestellte vor einer ungewissen Zukunft. Am Montag protestierten rund 50 Betroffene in der ÖGB-Zentrale in Wien dagegen, dass die Gewerkschaft vida dem von der Geschäftsführung vorgelegten deutlich schlechteren Kollektivvertrag für das Bordpersonal seine Zustimmung verweigert. Unterdessen wurde seitens der Geschäftsführung offenbar ein neues Ultimatum an die Gewerkschaft übermittelt, das auch die Fortführung der Basis in Wien in Aussicht stellt.