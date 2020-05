Was ist besser: Maske oder Gesichtsschild?

„Von der Wirksamkeit her sind Mund-Nasen-Schutzmasken und Gesichtsvisiere in etwa gleich zu bewerten“, betont Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie aus Wien. Muss jemand aber mit einer Maske länger arbeiten, ist die Atmung meist eingeschränkt, was die Leistung negativ beeinflussen kann. Hier bringt der Gesichtsschild deutliche Vorteile, da man einfach mehr Luft bekommt.