Linz-Froschberg-Damen fix in der CL-Gruppenphase

Gespielt wird in den Europacup-Bewerben weiterhin bis zu drei gewonnenen Matches. Für 3:0 und 3:1 gibt es drei Punkte, für 3:2 zwei Zähler und für 2:3 einen Punkt. Bei Punktegleichstand nach Hin-und Rückspiel in der k.o.-Phase wird künftig von drei Spielern ein Golden Match (jeweils best of 3) gespielt.