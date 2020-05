NEOS fordern Zuversichtspaket für Österreich

Blümel-Budget für NEOS eigentlich „Altpapier“

Kritik kam auch an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der in dieser Woche im Nationalrat ein Budget präsentiert, das eigentlich „Altpapier“ ist, sagte Meinl Reisinger. Auch die Opposition verstehe, dass man sich in einer schwierigen Zeit befinde, aber auch in solchen Zeiten müsse der Finanzminister ordentlich rechnen können und diese Rechnungen vorlegen.