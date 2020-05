Erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte

Gebt uns einen kleinen Rückblick über die abgelaufene Saison (Positive/negative Ereignisse, Überraschungen in der eigenen Mannschaft oder in der Liga):

Jörg Siegel: „Das Kalenderjahr 2019 war für uns das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. Mit 59 Punkten und 77 Toren in 31 Spielen haben wir in der Regionalliga Mitte die meisten Punkte und Tore erzielt. Außerdem konnten wir in der Tabelle den hervorragenden 3. Platz belegen. Mit diesen Leistungen haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass wir zu den erfolgreichsten Fußballvereinen in der Südoststeiermark gehören und für unsere Zuschauer attraktiven Fußball auf hohem Niveau bieten können.“



Wie halten sich die Spieler während der Corona-Krise fit? Gibt es ein vorgegebenes Heimprogramm oder handhabt das jeder Spieler individuell?

„Alle unsere Spieler haben noch vor der Schließung der Sportplätze von unserem Athletik- und Co-Trainer Christoph Gillhofer einen individuell auf die Mannschaft zugeschnittenen Heimtrainingsplan bekommen, mit dessen Hilfe sie sich innerhalb und außerhalb ihrer eigenen vier Wänden fit halten konnten und dies auch weiterhin tun. Pro Woche stehen drei bis vier Laufeinheiten und zwei bis drei Stabilitätstrainings am Programm. Während die Laufübungen vor allem auf Schnelligkeit und Ausdauer abzielen und daher auch Intervalltrainings sowie kurze, schnelle Sprints zur Simulation von Matchbelastungen umfassen, dienen die Stabilitätsübungen vor allem der Förderung von Kraft und Beweglichkeit. Die Spieler absolvieren dabei verschiedenste Übungen auf der Sportmatte mit ihrem eigenen Körpergewicht, etwa Kniebeugen, Beinheben oder Side Planks.“



Was ist eure Meinung zur Annullierung der Saison? Dafür, dagegen oder hätte man noch abwarten können und zu einem späteren Zeitpunkt abbrechen sollen?

„Die Annullierung der Meisterschaft war aus unserer Sicht richtig und letztendlich eine alternativlose Entscheidung. Spiele vor Zuschauern wären aus gesundheitlicher Sicht nicht zulässig und Geisterspiele im Amateurfußball aus wirtschaftlicher Sicht nicht machbar.“



Glaubt ihr an einen Start der Meisterschaft im August 2020?

„Da noch bis Ende August ein Veranstaltungsverbot in Österreich gilt und ohne Zuschauer wie gesagt kein Amateurfußball stattfindet, hoffen wir auf einen Meisterschaftsstart im September - natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sich die Infektionszahlen in Österreich weiterhin positiv entwickeln.“



Wie sehr wird Corona den Fußball noch beeinflussen? Sind Geisterspiele nötig oder sollte man Zuschauer auf den Fußballplatz lassen?

„Nach der Krise werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicherlich nicht einfach. Fußball lebt von den Zuschauern und ihren Emotionen. Aus diesem Grund können wir uns nach der Krise auch alle wieder auf den Sport freuen, denn er ist einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen.“