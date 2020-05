Dortmund weiter top, Leverkusen feiert Derby-Sieg

Dragovic von Beginn an dabei

Bei Leverkusens Auswärtserfolg, in einem Stadion in dem 13.000 Pappfiguren auf den Rängen zu sehen waren, durfte Aleksandar Dragovic bis zur 81. Minute in der Abwehr mitwirken. Für ihn wurde im Finish sein ÖFB-Teamkollege Julian Baumgartlinger eingetauscht. Einmal mehr war Kai Havertz die herausragende Figur, der 20-jährige DFB-Teamakteur traf doppelt (7., 58./Elfmeter) und hält nun bei zehn Saisontoren. Auch Sven Bender (81.) trug sich in die Schützenliste ein. Für die gastgebenden Gladbacher, bei denen Stefan Lainer durchspielte, war der zwischenzeitliche Ausgleich von Marcus Thuram (52.) im Rhein-Derby zu wenig. Die Truppe von Coach Marco Rose verlor nach zwei Siegen am Stück wieder einmal.