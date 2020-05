Wir helfen den „Not-Fellen“ vom Tierheim Linz

In der Mostnystraße 16 in Linz warten über 200 Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause. In Zusammenarbeit mit dem Tierheim stellt die "Krone"-Tierecke seit vielen Jahren Vergabetiere auf ihrer Seite vor. Etliche Vierbeiner werden in einem traurigen Zustand im Tierheim aufgenommen - ungewollt, ausgesetzt, misshandelt. Umso schöner ist es für das gesamte Team, wenn Schützlinge durch die intensive und liebevolle Betreuung wieder Vertrauen zum Menschen fassen, Lebensfreude zeigen und schließlich in fürsorgliche Hände vergeben werden können.