Ayatollah provoziert mit „Endlösung“ für Israel

Weltweites Entsetzen hat Ayatollah Ali Khamenei am Freitag mit einem Bild auf seiner Website ausgelöst. Anlässlich des alljährlichen „Quds-Tages“, an dem Muslime weltweit gegen die „israelischen Besatzer“ in Palästina protestieren, postete der oberste geistliche Führer des Iran eine Zeichnung unter dem Motto „Palästina wird frei sein“. Darüber steht zudem: „Die Endlösung: Widerstand bis zu einem Referendum“.