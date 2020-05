„Österreich gibt allerschlechtestes Beispiel ab“

„Sehr geehrter Herr Bildungsminister (...) sorgen Sie umgehend dafür, dass Sport in unseren Schulen schnellstmöglich wieder integriert wird“, heißt es unter anderem in dem Brief. In diesem meldet sich auch ÖOC-Vizepräsident und ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zu Wort: „Es geht nicht nur darum, das Coronavirus zu bekämpfen, sondern natürlich in erster Linie auch um Prävention. Körperliche Betätigung ist ein Hauptschlüssel zu guter Gesundheit und Wohlbefinden.“