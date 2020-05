Geld-Streit: Verband lässt Wengen-Hits streichen!

„FIS will Wengen nicht verlieren“

Im Jänner hatte FIS-Präsident Gian Franco Kasper - um dessen Nachfolge bewirbt sich u.a. Lehmann - die beiden Parteien aufgefordert, „sich an einen Tisch zu setzen und endlich eine Lösung zu finden“. Dass die Weltcup-Rennen nicht mehr in Wengen stattfinden und - wie damals kolportiert - nach Zermatt abwandern könnten, bezeichnete Kasper als „Illusion“: „Die FIS will Wengen sicher nicht als Weltcup-Austragungsort verlieren. Das Lauberhorn ist eines unserer größten und bekanntesten Rennen. Alles andere ist Blödsinn.“