Erste Hinrichtung in den USA seit Corona-Ausbruch

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie in den USA ist dort ein zum Tode verurteilter Strafgefangener hingerichtet worden. Walter Barton wurde vorgeworfen, Anfang der 90er-Jahre eine betagte Frau umgebracht zu haben. Am Dienstagabend wurde er wegen dieser Tat per Giftspritze getötet - er hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert.