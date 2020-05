Kim Kardashian verkauft jetzt auch Schutzmasken

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (39) hat sich an die Nachfrage in der Corona-Pandemie angepasst und bietet bei ihrem Unterwäsche-Label nun auch Gesichtsmasken an. Das teilte sie auf der Instagram-Seite ihrer Marke Skims mit. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung waren alle Masken ausverkauft.