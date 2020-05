Europas Grenzen: Beschränkungen im Überblick

Im Zuge der Corona-Krise haben die gesamte Schengen-Zone wie auch die einzelnen europäischen Länder Einreisebeschränkungen verhängt. Nun gibt es in den meisten europäischen Ländern zahlreiche Lockerungen. Ein freies Reisen ist aber weiterhin noch nicht möglich. Die Außengrenze der Europäischen Union ist weiterhin geschlossen. In vielen Ländern müssen Einreisende weiterhin in zweiwöchige Quarantäne.