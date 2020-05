Botschafter: „Orban testet Grenzen, aber ...“

Wenn in Ungarn eine Bestimmung gegen die EU-Grundrechte verstoßen habe, sei sie immer zurückgezogen worden, so der Diplomat. Orban sei dann stets zu Kompromissen mit der EU-Kommission bereit gewesen. „Orban handelt aus seiner Sicht nicht irrational. Er versucht immer, und das zeichnet ihn in Europa aus, ganz nahe an der Wand entlangzufahren, manchmal vielleicht zu nahe. Er testet Grenzen aus, aber wenn er an der Grenze ankommt, zieht er zurück“, wurde Nagy im Interview mit der „Wiener Zeitung“ zitiert.