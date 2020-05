Neustart für Gastronomie und Tourismus in Italien

Die Italiener konnten am Montagvormittag vor Beginn der Arbeit wieder einen Espresso an der Bar genießen oder einen Cappuccino am Tisch serviert bekommen, natürlich unter Beibehaltung der Abstandsregeln. In der Lombardei mussten Arbeitgeber bei Mitarbeitern die Temperatur kontrollieren. „Wir können maximal sieben Kunden empfangen, das entspricht der Fläche unseres Lokals“, berichtete die Inhaberin eines Cafes unweit des Bahnhofs Cadorna in Mailand.