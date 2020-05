Grenzöffnungen: EU gleicht einem Fleckerlteppich

Schweiz: Etwas stärkerer Andrang an den Grenzen

Die Schweizer Zollverwaltung zog am ersten Tag der Grenzöffnung eine positive Bilanz. Alles sei ruhig verlaufen, teilte ein Sprecher am Samstagabend mit. Der Verkehr über die Grenzen sei zwar etwas stärker gewesen als in den vergangenen Wochen, habe aber in etwa einem Drittel eines normalen Samstags entsprochen. Einkaufstourismus sei kein Thema gewesen. Fahrten in ein Nachbarland nur zum Einkaufen sind weiterhin verboten.