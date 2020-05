„Positive Zwischenergebnisse“ bei Impfstofftests

Ein wirksamer und sicherer Impfstoff gegen Covid-19 gilt als die entscheidende Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Mit Hochdruck wird weltweit an einer Vakzine gegen das neuartige Coronavirus geforscht, jetzt hat das US-Biotech-Unternehmen Moderna von „positiven Zwischenergebnissen“ in der ersten Phase klinischer Tests eines möglichen Impfstoffs berichtet. Die US-Regierung investierte fast eine halbe Milliarde Dollar in das Forschungsprojekt.