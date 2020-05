Formel 1 plant auch in Silverstone Geister-Doppel

Damit ist man in Belgien zumindest dahingehend einen wichtigen Schritt weiter als in Österreich, wo man das Sicherheitskonzept für die angedachten zwei Geisterrennen Anfang Juli in Spielberg erst diesen Donnerstag dem Ministerium vorgelegt hat. Das Rennen am 5. Juli auf dem Red Bull Ring würde den Saisonstart darstellen. Am 12. Juli soll gleich anschließend ein zweiter WM-Lauf in der Steiermark stattfinden.