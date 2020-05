100 Leihmütter-Babys sitzen in der Ukraine fest

Einreise in Ukraine nur mit Corona-Test oder mit Quarantäne möglich

Kommerzielle Leihmutterschaft ist wie in Österreich in den meisten europäischen Ländern verboten, in der Ukraine, einem der ärmsten europäischen Länder, hingegen erlaubt. Die ehemalige Sowjetrepublik ist für ausländische Paare auf der Suche nach einer Leihmutter ein zunehmend interessantes Ziel. Bei der Einreise in die Ukraine und der Rückkehr ins Heimatland müssen die betroffenen Familien wegen der Corona-Maßnahmen in eine vierzehntägige Quarantäne, falls sie keinen negativen Covid-19-Test haben.