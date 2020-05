LASK: „Tragen Verantwortung für diesen Blödsinn!“

„Es war dumm, so ein Training einen Tag vor dem Ende der Trainingsbeschränkungen, also vor dem Aufmachen, abzuhalten“, so Werner, „wir haben uns von der Gesundheit her sicher gefühlt. Das kann man uns vorwerfen, das fällt unter Dummheit!“ Dass es solche Dummheiten nicht nur beim LASK gegeben haben könnte, deutete indes Präsident Gruber an, indem er etwas kryptisch meinte, auch „Fotos und Videos von anderen “erhalten zu haben. Gerade am heutigen Freitag wolle er niemanden „anpatzen“ oder den Eindruck erwecken, dass er nur von den eigenen Fehlern abzulenken im Sinne habe. „Wir tragen unsere Sachen im Wohnzimmer aus, nicht am Balkon. Wenn wir über andere Klubs etwas zu sagen haben, regeln wir das Liga-intern.“