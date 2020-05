Shooting Star trifft auf die Nummer zwei

Zwei Topgegner für Superstar

Dominic Thiem trifft indes mit Lucas Miedler (NÖ/6) und David Pichler (B/5) auf zwei heimische Topspieler, dazu kommt Sandro Kopp (T/20), der wie Neumayer eine Wildcard erhielt. Die besten Drei jeder Gruppe steigen in die nächste Phase auf, in der in Dreiergruppen weitergespielt wird. Danach wird das Turnier in Anlehnung an die ATP Finals in Turnierform fertig gespielt. Die Damen steigen erst nach der zweiten Gruppenphase der Herren ein, ermitteln ihre Siegerin in zwei Vierergruppen.