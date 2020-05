Für Meghan hagelt es mal wieder heftige Kritik

Schutz der Dickhäuter Herzensprojekt der Sussexes

Dabei ist der Schutz der Dickhäuter in Afrika tatsächlich eines von Meghans Herzensprojekten. „Diese Kreaturen sind so majestätisch Die enge Verbindung der Herde, der Schutz der Jungen ... Ich glaube wir haben mit ihnen mehr gemeinsam, als uns trennt“, sagte sie in einem Interview. Schon vor Jahren hatte Prinz Harry selbst bei einem Umsiedelungsprojekt von Elefanten in Malawi mitgearbeitet. Meghan war 2016 mit auf dieser Afrikareise - hielt sich aber damals noch dezent im Hintergrund, ihre Beziehung war noch nicht offiziell bestätigt. Auch aus diesem Grund lieben Meghan und Harry Afrika besonders.