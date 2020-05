Ligastart: Aber elf Legionäre müssen in Quarantäne

Es wird wieder Fußball gespielt - Litauens 1. Liga startet am 23. Mai! Mittendrin, aber doch nicht dabei: Der Kärntner Bomber Mihret Topcagic sowie die Österreicher Thomas Salamon und Daniel Offenbacher. Denn ihr Arbeitgeber, Titelverteidiger Suduva Marijampole, hatte all seine elf Legionäre während der Corona-Krise heimfliegen lassen. Was nun zum großen Problem wird: Sie alle kehren - weil nicht früher möglich - erst am 18. Mai zurück nach Litauen. Und müssen dann allesamt in 14-tägige Heimquarantäne!