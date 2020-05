Lkw-Anhänger krachte gegen Pkw

„Ein 56-jähriger Wolfsberger fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger auf der Lavamünder Straße aus Ruden kommend in Richtung Lavamünd. In der Ortschaft Eis kam der Anhänger auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich gegen den entgegenkommenden Pkw einer 51-jährigen Frau aus dem Bezirk Völkermarkt“, heißt es seitens der Polizei.