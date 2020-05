„I‘m back!“ Trainiert Tyson hier für Holyfield?

Zuletzt hatte Mike Tyson mit einem millionenfach geklickten Video, das seine unglaubliche Power unter Beweis stellt, für Aufsehen gesorgt. Nun legt der 53-jährige Ex-Box-Weltmeister nochmal nach - und postet ein neues Video seiner beinharten Trainings-Einheit auf Instagram. Am Ende folgt außerdem die Kampfansage des ehemaligen Ko-Königs: „I‘m back!“, schreit Iron Mike in die Kamera - eine Drohung an Langzeit Rivale Evander Holyfield?