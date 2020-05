Reißnägel auf Wiens erstem Pop-up-Radweg

Radfahreranteil in Corona-Zeiten stark gestiegen

Hebein hatte bei der offiziellen Eröffnung des Pop-up-Radwegs hervorgehoben, dass der Radfahreranteil in Corona-Zeiten stark gestiegen sei. So passierten etwa in der Kalenderwoche 17 - also im Zeitraum vom 20. bis zum 26. April - 34.000 Radler allein die Zählstelle Praterstern. Das sei ein Anstieg um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.