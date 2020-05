Kärntnerin: „Für Enkel bin jetzt ich die Mutter“

Zwei Polizisten hatten ihr am 17. August 2019 frühmorgens mitgeteilt, „dass meine geliebte Julia einem grauenhaften Verbrechen zum Opfer gefallen ist“. Dass die 31-Jährige in ihrer Wohnung in Feffernitz ermordet wurde. „Das Opfer“, so später das Ergebnis gerichtsmedizinischer Untersuchungen, „erlitt schwere Verletzungen durch Schläge auf den Kopf“, in der Folge hätte es Malträtierungen „durch Fußtritte gegen den Körper“ erleiden müssen.