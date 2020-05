Rechnungshof zerpflückt teure Sanierung der U4

Modernisierung wird nicht viel an Zuverlässigkeit ändern

Insgesamt waren die Ursachen für die Ausfälle der U4 nur zu 14 Prozent auf die Infrastruktur zurückzuführen. Ergo wird auch die Modernisierung der Infrastruktur nur einen begrenzten Beitrag zur Steigerung der Zuverlässigkeit leisten. „Die Wiener Linien sollten das offen kommunizieren“, so der Rechnungshof. An 51 Prozent der Ausfälle waren Fahrzeuge schuld. „Von den geplanten Investitionen werden nur rund 15 Prozent für die Fahrgäste direkt wahrnehmbar sein.“