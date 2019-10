Über die Zahl der U4-Pannen werden Sie lachen

Wer täglich mit der U4 zur Arbeit fährt (oder es versucht), wird das kennen: in die Waggons gepresst wie Sardinen, Zugausfälle, Weichenpannen, Dauerbaustellen. Ständig ist irgendetwas. Wie am Freitag. „Es gab ein Problem mit der Signalanlage beim Schottenring. Die Ampel für U-Bahnen machte nicht, was sie tun sollte“, erklärt Wiener-Linien-Sprecher Christoph Heshmatpour. Die Folgen: Zwischen Schottenring und Karlsplatz kam es zum Totalausfall.