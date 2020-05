Landtag zwischen Krieg und Corona

Die Freiheitlichen kritisierten „Allmachtsgelüste“ der Volkspartei, die Neos forderten mehr Transparenz sowie weniger Förderungen für Parteien und die Grünen wollen die 3. Piste am Flughafen Schwechat lieber heute als morgen abdrehen. Auf den ersten Blick war also alles so wie immer. Dennoch kam keine Wortmeldung ohne Causa Prima Corona aus. „Gerade in Zeiten der Krise sind Gemeinden eine wichtige Drehscheibe“, will die SP finanzielle Ausfälle für Kommunen ausgleichen.