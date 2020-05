Taiwan: Baseball-Spiele erzielen Zuschauerrekorde

Die Liga entschied am Dienstag, ab Freitag erstmals wieder eine kleine Zahl von Zuschauern zuzulassen - allerdings nur bis zu 200. Vorausgegangen war die Entscheidung der Regierung am Sonntag, die Beschränkungen für Versammlungen in Sport, Kunst und Kultur zu lockern - obwohl Abstandsregeln weiter in Kraft bleiben.