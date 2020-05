Formel 1: Budgetgrenze für ´21 bei 145 Mio. Dollar

145 Millionen Dollar scheinen so etwas wie die Schmerzgrenze für die Italiener darzustellen. Dabei sind die Gehälter der Fahrer und Spitzenfunktionäre sowie unter anderem auch die Kosten für Motorenlieferungen von der Budgetgrenze ausgenommen. „Die Message ist klar, dass wir Kosten reduzieren müssen“, sagte Brawn nach einer Telefonkonferenz mit dem Automobil-Weltverband (FIA) und den Teams. „Wir haben mit 175 (Millionen Dollar) angefangen. Es war ein langer Kampf, um dorthin zu kommen. In der aktuellen Krise werden wir mit 145 starten, und in der Diskussion geht es wirklich darum, wie weit wir in den nächsten Jahren noch nach unten kommen können.“