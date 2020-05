Frau von IS-Rapper „Deso Dogg“ bestreitet Vorwürfe

Kinder mit IS-Ideologie erzogen

Die Deutsch-Tunesierin hielt sich demnach bis September 2016 in dem Bürgerkriegsland auf, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte. A. habe sich dort in die Strukturen des IS eingegliedert, sich zu dessen Ideologie bekannt und ihre Kinder in dessen Sinn zu einem „kriminellen Lebenswandel“ erzogen, hieß es in der Anklageschrift. Auch Verstöße gegen Erziehungs- und Fürsorgepflichten gegenüber der eigenen Kinder gehören zu den Vorwürfen. In dem Verfahren sind zunächst 13 Verhandlungstage bis Anfang Juli angesetzt.